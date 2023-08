Ritiro dei rifiuti ingombranti a Rozzano per tutto agosto

La raccolta di rifiuti ingombranti non si ferma. Fino a fine agosto resta attivo il servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il servizio è su prenotazione al numero del Comune 0282261 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Al momento della prenotazione è necessario specificare il tipo e la quantità del materiale da ritirare. Una iniziativa per combattere l’abbandono dei rifiuti e le discariche abusive. L’abbandono su strada di frigoriferi, divani, televisori e altri materiali può provocare danni ambientali e deturpa il suolo pubblico arrecando un danno d’immagine alla città. "Il decoro urbano e l’immagine con cui si presenta la città sono una priorità per l’amministrazione comunale", commenta il sindaco Gianni Ferretti.

Mas.Sag.