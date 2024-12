Ritardi nei lavori per l'attraversamento SP114 e pista ciclabile: Comune e Città Metropolitana a confronto

Polemiche per i ritardi nelle attese lavorazioni per la realizzazione dell’attraversamento della SP114, il collegamento della pista ciclabile verso la zona industriale, annunciato dal Comune mesi fa.

"I lavori di competenza comunale, avviati prima delle elezioni, sono stati portati a termine - chiariscono dall’Amministrazione -, salvo alcune rifiniture tecniche come l’installazione del guardrail e del portale luminoso, che saranno completate contestualmente alla chiusura definitiva del cantiere.

Tuttavia - specificano dal Comune -, la parte rimanente dell’opera, relativa al tratto di competenza della Città Metropolitana, è ancora in fase di avvio. Tale segmento si inserisce all’interno del progetto ciclopedonale Abbiategrasso-Milano, il cui iter dipende direttamente dalle tempistiche e priorità dell’ente sovracomunale".

Il sindaco Gianmarco Reina vuole sottolineare "il nostro impegno costante per accelerare la conclusione dei lavori. Sin dall’inizio del nostro mandato, l’amministrazione comunale ha continuato a monitorare e sollecitare senza sosta la Città Metropolitana affinché il cantiere possa finalmente procedere a ritmo spedito.

Siamo pienamente consapevoli delle legittime aspettative dei cittadini - aggiunge il primo cittadino - e ci scusiamo per i ritardi. Tuttavia, va precisato che le brevi tempistiche indicate dalla precedente Amministrazione non erano realistiche, considerando la chiara dipendenza dal completamento delle opere a carico della Città Metropolitana".

Nonostante le numerose sollecitazioni, conclude il sindaco "siamo stati informati che i lavori dovrebbero iniziare a breve. Pur non potendo ancora fornire una data certa di conclusione, garantiamo che continueremo a esercitare la massima pressione sugli enti preposti per portare a termine il progetto nel più breve tempo possibile.

Lavoriamo con impegno affinché la connessione ciclopedonale sia completata e restituita alla collettività quanto prima".