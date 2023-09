Risvegliato a Milano il giovane finito in coma: storia e aggiornamenti

È stato risvegliato ieri dal coma farmacologico Y.U., il ventitreenne aggredito in viale Gorizia nella notte tra martedì e mercoledì. Il giovane è stato soccorso inizialmente dagli agenti di una Volante, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco per rianimarlo, e poi trasportato al Policlinico dai sanitari di Areu: le sue condizioni sono "in cauto ma progressivo miglioramento". A ridurlo in queste condizioni è stato il ventottenne tunisino Bilel Kobaa, arrestato per tentato omicidio: ai poliziotti ha riferito di averlo colpito e immobilizzato con una presa al collo "perché stava importunando una donna". Una versione che stamattina l’uomo potrebbe ripetere anche davanti al gip, nel corso dell’udienza di convalida. Il pm Luca Poniz ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.