Pessano con Bornago (Milano), 30 settembre 2021 - Ancora una notte di violenze e di sangue nel Milanese. Un ragazzo di 21 anni, italiano, è morto all'ospedale di Monza dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra giovani scoppiata in via Monte Grappa, a Pessano con Bornago, nel Milanese. Al loro arrivo, poco prima della mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Pioltello e i soccorritori del 118 hanno trovato in strada due ragazzi. Il 21enne presentava una profonda ferita da taglio all'addome, è stato trasportato all'ospedale di Monza ma non ce l'ha fatta.

In strada i soccorritori hanno trovato anche un ragazzino di appena 16 anni, italiano, con una ferita alla testa. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Melzo dove è ricoverato. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di morte. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma che nella notte sono intervenuti con il i SIS del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano per ricostruire l'accaduto e capire se nella rissa siano coinvolte anche altre persone. Intanto dalle prime ricerche sul posto è stato trovato, gettato tra le erbacce a bordo strada un coltello che potrebbe essere lo stesso usato per ferire a morte il 21enne.

