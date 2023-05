Rissa tra i tavolini di piazza Gae Aulenti. Accoltellato un 18enne egiziano, è grave ma non rischia la vita

Milano – Un’aggressione brutale a un ragazzo preso a bottigliate e accoltellato. Una scena da Far West all’ora dell’aperitivo in piazza Gae Aulenti, tra famiglie sedute ai tavolini dei bar e giovani un po’ dovunque. Ferito gravemente, il 18enne egiziano è ricoverato in ospedale ma si salverà. È successo sabato verso le 19.30 in via Fratelli Castiglioni, a pochi metri dalla piazza del centro di Milano divenuta ormai iconica, affollata da giovani e turisti all’ora dello spritz. Cosa sia successo esattamente, i carabinieri stanno cercando di ricostruirlo grazie a testimonianze e immagini delle telcamere.

Quasi certamente è scoppiata una lite tra ragazzi probabilmente per uno “sgarro“ precedente. Improvvisamente un 18enne è stato aggredito da due coetanei, anch’essi di origini africane, che prima lo hanno colpito con violenza a calci e pugni, poi l’hanno ferito con una bottiglia e alla fine è spuntato anche un coltello con cui il giovane è stato raggiunto al fianco e all’addome. Tutt’intorno, nel frattempo, altri giovani e giovanissimi di origine nord e centrafricana, si accalcavano sulla scena.

Il giovane egiziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza, in gravi condizioni. Ma, al momento, dopo un’operazione subita, non sarebbe più in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia Duomo, intervenuti sul posto, hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato. I militari stanno vagliando le immagini di videosorveglianza della zona e acquisendo dichiarazioni testimoniali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e definirne le responsabilità. Nomi e cognomi dei protagonisti dovrebbero essere individuati nelle prossime ore.

Ieri, intanto, in prefettura si è tenuta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, nel corso del quale è stato disposto un potenziamento dei servizi nelle ore pomeridiane e serali in particolare nella zona di piazza Aulenti e al parco della Biblioteca degli alberi, per assicurare maggiore visibilità delle forze dell’ ordine.