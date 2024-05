Riscatto Cantù: passa a Udine e va in finale

La Pallacanestro Cantù è in finale. Con il successo per 92-89 a Udine la squadra comasca accede all’ultimo atto dei playoff promozione. Avversaria sarà Trieste, un’altra nobile decaduta che ha sovvertito ogni pronostico eliminando senza sconfitte Forlì, dominatrice per tutto la stagione del girone rosso. 89-92 il finale di una partita pazzesca, senza fine, dove Udine ha combattuto, facendo valere il sostegno di un pubblico da Serie A. D’altronde non poteva essere semplice contro gente come Caroti, Alibegovic e il centro Cannon, ma alla distanza sono stati i senatori di Cantù a fare la differenza. Hickey in primo luogo, che firma nel momento più importante la prestazione dell’anno: 26 punti per lui con 10/19 da 2 e 4 rimbalzi oltre a 5 recuperi che certificano una gara difensiva incredibile.

Ma anche Riccardo Moreschini, che trascorsi i mesi di ambientamento in questi playoff ha finalmente dato il contributo di un giocatore che, conquistò anche un posto alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale. Per l’ex Olimpia sono 17 punti con 3 rimbalzi, ma c’è un dato che dice molto di questa partita: 8/24 da 3 per Cantù, contro il 16/41 di Udine. . Poi ci sono i rimbalzi, 40-36 per Cantù. Udine inevitabilmente polemizzerà, in una serie che è stata segnata da attacchi verso il metro arbitrale e dall’assenza delle tifoserie in trasferta, in aperta polemiche con le restrizioni decise dalle forze dell’ordine. Per Cantù dunque ci sarà Trieste, in una finale che può essere sulla carta alla portata, ma che vede i giuliani come scheggia impazzita. Sull’altro lato invece una sfida annunciata, quella tra la corazzata Trapani Shark e la tradizione della Fortitudo Bologna. Ma poco importa a Cantù, dopo anni di sofferenza giocarsi la Serie A ora è impossibile.

UDINE-CANTÙ 89-92 dopo 1ts (20-22, 15-23, 21-15, 22-18, 11-14).

A.M.