Riscaldamenti accesi a Milano: le regole. Per quante ore, orari, temperatura massima

Milano, 16 ottobre 2024 – Riscaldamenti accesi a Milano. Il via libera è scattato da ieri, martedì 15 ottobre 2024. Ma quali sono le regole per accendere i termosifoni? Quante ore si possono tenere accesi i riscaldamenti e fino a quando? Come sottolineato dal Comune di Milano, nel territorio comunale il funzionamento di tutti gli impianti termici segue alcune regole. Il periodo di accensione per la città di Milano per l’anno 2024-2025 dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025. Per quante ore si possono tenere accesi i riscaldamenti? Le ore giornaliere massime consentite sono 13, dalle 5 alle 23.

La temperatura massima

Qual è la temperatura massima consentita? La temperatura massima consentita è di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18°C+ 2°C di tolleranza.

Le deroghe

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (7 ore). Il periodo e le temperature regolamentati non si applicano ad alcuni edifici quali, tra gli altri, gli ospedali, le cliniche, le case di riposo, le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia. Sul sito del Comune è possibile consultare tutte le deroghe