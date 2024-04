Ripetitori: serve un regolamento per installarli Il consigliere di minoranza Nicola Aversa propone un regolamento comunale per disciplinare l'installazione di ripetitori per telefonia mobile a San Giuliano. I residenti di via De Nicola protestano contro un'antenna 5G, temendo possibili rischi per la salute. Si chiede un confronto con le autorità locali e i tecnici per affrontare le preoccupazioni della comunità.