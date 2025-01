Rinnovato l’accordo con Milano per i cani antidroga sul territorio

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra i Comuni di Milano e Sesto San Giovanni, finalizzato a potenziare il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Grazie a questa intesa, anche per il 2025 la polizia locale di Milano potrà impiegare un’unità cinofila sul territorio di Sesto San Giovanni, in supporto agli agenti del Comando di via Volontari del Sangue.

I cani antidroga saranno utilizzati per intensificare il pattugliamento delle aree pubbliche, tra cui giardini e spazi comuni, nonché per effettuare controlli nelle case comunali, dove sono stati segnalati frequenti episodi di spaccio.

"Continuiamo con determinazione il lavoro iniziato nel 2024 nella lotta contro lo spaccio di droga attraverso l’utilizzo di unità cinofile. L’accordo ci permette di agire con maggiore incisività, potenziando i servizi a tutela della sicurezza dei cittadini - ha dichiarato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano -. L’attenzione di questa Amministrazione al problema dello spaccio è costante, e l’istituzione del nucleo di Polizia giudiziaria è solo uno degli strumenti introdotti. Le aree pubbliche devono essere sicure e libere da attività criminali".

Questo accordo rafforza ulteriormente l’impegno della città nella protezione della comunità e nella creazione di un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.