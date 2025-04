Rigenerazione urbana e oasi verdi. Tre incontri con gli esperti

La città che cambia, a scuola di sostenibilità, tre incontri con esperti a Cernusco. Dai paesaggi resilienti con il verde protagonista della rigenerazione urbana agli impollinatori, con i prati fioriti seminati ogni anno, alle piante "testimoni di un mondo che cambia".

Si comincia giovedì in biblioteca con l’architetto Alejandro Suarez, sarà lui a spiegare al pubblico l’importanza della natura nel contesto urbano, non solo come elemento di connessione con l’ambiente, "ma anche come fattore strategico di resilienza che contribuisce alla mitigazione climatica, al miglioramento della qualità della vita e al benessere collettivo". Una riflessione sul valore delle piante e sul loro ruolo in mezzo al cemento. Così nasce una città sostenibile.

Il 10 aprile salirà in cattedra Paolo Biella, ricercatore del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze della Bicocca. Sarà lui ad accompagnare la platea alla scoperta degli insetti della vita con un approfondimento su quelli più diffusi da queste parti e nel Parco Est delle Cave.

Il 17 aprile chiuderà il ciclo un altro ricercatore della Bicocca, Rodolfo Gentili, studioso delle migrazioni delle specie vegetali "e del controverso rapporto fra uomo e natura che portano con sé". "Gli alberi sono testimoni silenziosi dei cambiamenti dell’Antropocene, l’attuale epoca geologica nella quale l’uomo ha modificato tutte le componenti degli ecosistemi - spiega -. L’aumento dei gas serra, la perdita di biodiversità e la diffusione di specie aliene invasive stanno trasformando l’aspetto fisico e i processi biologici del pianeta". Verranno analizzati aspetti emblematici come l’impatto del riscaldamento globale sulla flora montana e la scomparsa di tanti habitat.

Appuntamento giovedì alle 21 in biblioteca. Bar.Cal.