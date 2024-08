Rifiuti e polvere ovunque: "Abbiamo già manifestato problemi a gola e bronchi"

Pieve Emanuele (Milano) – A preoccupare gli inquilini delle palazzine prigioniere del bonus 110 non sono solo i lavori in alto mare, ma anche la salute pubblica. La polvere di cemento costringe tutti a tenere finestre chiuse e tapparelle abbassate. C’è infatti chi ha avuto problemi bronchiali. "Uno dei problemi che mi preoccupa maggiormente è quello della nostra salute - confessa Lorenzo Guerneri -. Le torri di via dei Pini sono state completamente impacchettate e, non essendoci scivoli che portano le macerie direttamente ai camion, siamo invasi da polveri. A ogni piano i ponteggi sono invasi di spazzatura".

Lorenzo e sua moglie hanno già avuto problemi di bruciore alla gola e agli occhi. "Il 95% del materiale lasciato è composto da sostanze potenzialmente cancerogene. Inoltre, ci sono persone che sono finite in ospedale". Una vicenda che è già stata segnalata al sindaco di Pieve Emanuele. Stessa situazione a Lacchiarella al condominio di via Togliatti 53. "La nostra situazione è esattamente la stessa - spiegano gli inquilini -. I lavori sono iniziati nel mese di giugno 2021 e, a distanza di tre anni, ci siamo ritrovati con le case sventrate. Siamo senza balconi, senza zanzariere e senza tendoni".

Il vecchio cappotto è stato tolto ma "i pannelli messi sono scoperti da due anni. Dall’ amministratore di condominio, lo stesso di via Pini 4, non abbiamo avuto alcun supporto". Il sindaco di Lacchiarella Antonella Violi ha provveduto a intimare all’azienda la ripresa dei lavori per problemi di sicurezza e igiene che il cantiere sta provocando a condomini e agli altri cittadini.