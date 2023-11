Riecco la Graziella della solidarietà. Rubata e venduta on line a 250 euro. I ghisa la ridanno a Orto Niguarda

L’hanno aspettata per anni. Una Graziella verde trasformata in una cargo bike dove caricare cassette e contenitori da consegnare in giro per la città alle famiglie in difficoltà. Una due ruote "allungata" e solidale che ha sempre rappresentato tantissimo per chi ci ha pedalato per chilometri e chilometri con il suo carico di prodotti della terra. Nel 2021, i cittadini di Orto Comune Niguarda, associazione che ha "adottato" un grosso appezzamento del Parco Nord per coltivare ortaggi, fiori ed erbe aromatiche, hanno inoltrato la denuncia al nucleo della polizia locale specializzato nel recupero di bici rubate.

Qualche giorno fa, in maniera quasi insperata, i ghisa hanno intercettato su una piattaforma di e-commerce l’istantanea di quella bicicletta, in vendita al prezzo di 250 euro. Così i vigili hanno contattato colui che aveva inserito l’annuncio per dirsi interessati all’acquisto. All’incontro è scattata la trappola: gli agenti si sono qualificati e hanno preso in consegna la cargo bike; l’uomo che stava cercando di piazzarla è stato denunciato per ricettazione.

La pagina Facebook che illustra l’attività del nucleo (tre agenti e un funzionario) e che serve soprattutto a postare le foto di bici da riconsegnare ai legittimi proprietari esiste da diverso tempo (https:www.facebook.comcomunemilano.ritrovalabici), ma lo scorso 2 ottobre è tornata in piena attività dopo un periodo di parziale sospensione legato alla riorganizzazione della squadra di ghisa. In meno di due mesi, i follower sono passati da 26.500 a 29.500, facendo registrare una rapidissima impennata (+3mila) che neppure le previsioni più ottimistiche del Comune avevano pronosticato. Nel giro di poche settimane, il profilo "Bici rubate e ritrovate – Polizia locale di Milano" è tornato a essere un punto di riferimento per chi sta cercando la due ruote che gli è stata portata via. Gli utenti, stando ai flussi di dati analizzati dall’assessorato alla Sicurezza, sono equamente divisi tra uomini e donne, con età che variano da 25 a 54 anni. Se prima i post venivano visualizzati da una media di 700 internauti, ora ci sono punte di 400mila utenti per volta, con statistiche spinte verso l’alto dall’elevato numero di condivisioni. In un mese e mezzo, il nucleo ha ritrovato 45 tra bici e monopattini, riuscendo a restituirne una dozzina.

La pagina viene utilizzata per dare consigli utili in caso di acquisto dei mezzi e per dispensare raccomandazioni sulla procedura da seguire in caso di furto, con moderatori che seguono costantemente i commenti degli utenti per evitare che ne compaiano di violenti e offensivi. Inoltre, in homepage campeggia l’album "Riconosci la tua bici?", regolarmente aggiornata con gli ultimi veicoli ritrovati per strada dagli agenti dei nove Comandi decentrati o durante le operazioni di sgombero di cantine o cortili condominiali degli stabili popolari.