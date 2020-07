Milano, 17 luglio 2020 - Nell’agenda degli appuntamenti che danno il via al lavoro della Commissione d’inchiesta consiliare figurano in primo piano gli incontri con i direttori sanitari della Rsa che si sono dati il cambio in casa di riposo Belvedere nella piena emergenza sanitaria della scorsa primavera. "Abbiamo fissato con la direzione della Kcs un incontro per ricostruire con loro ciò che è accaduto", ha fatto sapere la presidente della Commissione d’inchiesta Elena Bornaghi.

Che aggiunge: "Sentiremo il comitato dei parenti, siamo fortemente intenzionati ad ascoltare le loro testimonianze. Il nostro intento è comprendere una volta per tutte quali siano le risposte alle loro domande lasciate in sospeso". La Commissione d’inchiesta è stata nominata all’indomani della notizia di 26 morti solo tra marzo e aprile. C’è poi da chiarire la posizione di molti operatori contagiati. La situazione in casa di riposo Belvedere oggi pare sulla via alla normalità anche se solo con 40 anziani, 30 in meno della capienza. L’allarme non è ancora archiviato.

"Il protocollo operativo, in applicazione alle disposizioni regionali, è in fase di stesura – fa sapere l’assessore alle Politiche sociali Arianna Moreschi – Solo dopo l’approvazione si potrà procedere all’ingresso di nuovi utenti. La riapertura è comunque prevista per agosto".