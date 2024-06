“Ricercatore dell’anno“: "I segreti del successo?. Passione e organizzazione"

Il futuro ricercatore dell’anno si è appena diplomato ai Salesiani di Sesto San Giovanni e, grazie alla sua preparazione, non pagherà la retta per il primo anno di università. L’ormai ex studente Stefano Orizio, della classe 5^B del liceo scientifico opzione Scienze applicate, ha infatti vinto il primo posto al concorso “Una settimana da ricercatore“, organizzato dal CusMiBio. Lo studente sestese ha ottenuto un punteggio di 97,5 su 100, con 11 punti in più del secondo classificato. L’Università degli Studi di Milano lo premierà con una borsa di studio, che coprirà le tasse universitarie del primo anno di laurea scientifica.

"Ho vinto questo concorso sulle biotecnologie: tra diversi partecipanti che sono arrivati da tutta Italia mi sono classificato primo – ha raccontato Stefano –. La mia materia preferita? Sono in dubbio proprio tra biologia e fisica. All’università mi piacerebbe studiare Medicina. Ho già fatto il test". Il concorso “Una settimana da ricercatore“ metteva alla prova gli studenti in diversi quesiti, essenzialmente su Dna, trascrizione e traduzione, mutazioni geniche, cromosomi e cariotipo, trasmissione di caratteri ereditari, tecniche di laboratorio (elettroforesi su gel di agarosio, sequenziamento del Dna, clonaggio, trasformazione batterica, test Elisa e uso di enzimi di restrizione).

Ai futuri iscritti Stefano non lesina i consigli. "Per coniugare studio e passioni basta sapere organizzare bene il tempo e scegliere quello che ci piace fare. Ecco, non bisogna farsi mettere troppa pressione addosso dai professori".

Chiusi i libri, lo studente non abbandonerà il mondo salesiano. "Quest’estate andrò per un mese in Etiopia con gli Amici del Sidamo, per aiutare chi ha bisogno. Farò un’esperienza salesiana di volontariato", ha infatti annunciato.