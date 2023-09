Riccardo Iovino, chi era il fondatore di EdiliziAcrobatica: dalla grondaia dell’amico al grattacielo più alto del mondo

Milano – È morto a causa di un malore improvviso Riccardo Iovino, 58 anni, fondatore di EdiliziAcrobatica, l’azienda con sede legale in via Turati a Milano, specializzata nei lavori edilizi ad alta quota con oltre 2.200 dipendenti e filiali in Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Nepal. Iovino è morto mentre si trovava a Siniscola, in Sardegna, mentre stava praticando kitesurf.

I vicoli di Genova

L’imprenditore era nato il 6 gennaio del 1965 a Genova, e proprio dai vicoli del capoluogo ligure ha iniziato un’avventura che lo ha portato a costruire un’azienda nota in tutto il mondo con un un valore della produzione pari a 134,5 milioni di euro.

La grondaia rotta

L’idea di realizzare un’impresa edile dedicata ad operazioni svolte a grandi altezze gli era venuta nel 1994, quando un amico gli chiese di sostituire una grondaia. Per il lavoro Iovino, appassionato velista, utilizzò la tecnica della doppia fune in sicurezza con cui abitualmente si arrampicava sull’albero della barca per sbrogliare le vele. Così, ebbe la rivelazione: quella tecnica poteva essere facilmente utilizzata dai muratori per lavorare in sicurezza e più velocemente.

La sede in Garage

Come tante delle storie imprenditoriali di successo, la prima sede della società che sarebbe diventata un colosso fu nel garage di casa. Magazzino e anche ufficio marketing: da lì infatti tempestava amministratori di condominio proponendosi per lavori di ristrutturazione. La tecnica mutuata dalla vela si è rivelata presto efficace, e partendo dai piccoli lavori nei vicoli di Genova è arrivato ad ottenere commesse importanti in Italia e nel mondo. Nel marzo del 2023 EdiliziAcrobatica si aggiudicata la manutenzione del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, a Dubai.

Grattacieli a Milano

A Milano EdiliziAcrobatica è diventata molto conosciuta negli ultimi anni. I suoi dipendenti si occuano infatti della manutenzione ad alta quota, tra gli altri, dei grattacieli di Citylife e piazza Gae Auelenti e della nuova Scheggia di Vetro in via Melchiorre Gioia.

Il messaggio della società

La società ha ricordato Iovino con un messaggio: “Riccardo è stato un imprenditore straordinario e lungimirante. Da quando iniziò, lui primo e unico Acrobatico, dai vicoli di Genova, ha portato l’azienda a una doppia quotazione sui mercati finanziari, a essere diffusa oltre che in Italia, in Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Nepal, occupando stabilmente oltre 2.200 persone. E sempre alla lungimiranza imprenditoriale di Riccardo Iovino si deve un’azienda organizzata e strutturata con un management pronto a portare avanti il sogno del suo fondatore. Pur nel dolore profondo che stiamo vivendo, siamo pronti a proseguire su quella strada che Riccardo aveva aperto indicando anche i prossimi obiettivi che siamo certi di raggiungere, esattamente come lui voleva. L’eredità di Riccardo Iovino è EdiliziAcrobatica, l’azienda che 30 anni fa ha iniziato a rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo e che non verrà mai meno a questa missione”.