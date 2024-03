Riapre il ponte. Quattro interventi in quattro mesi

È tornata alla normalità la circolazione sul ponte che collega le vie Camposanto e Battisti dopo l’ennesimo intervento che si è reso necessario sui giunti di dilatazione. "Si sono conclusi, con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione iniziale, i lavori per la sostituzione di tutti gli ancoraggi delle piastre a pettine che compongono i tre giunti realizzati sul nuovo impalcato - ha spiegato l’Amministrazione -. Questa operazione non è stato a carico del Comune". Parole che non hanno fatto mancare le polemiche: si tratta, infatti, del quarto intervento dal 12 dicembre, quando il ponte venne riaperto dopo quasi 2 anni di chiusura per riqualificazione.La.La.