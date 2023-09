Riapertura Parco Belvedere Cassano d'Adda: tanti eventi per tutti

Settembre pieno di eventi per la rinascita del parco Belvedere, l’area verde nel centro cittadino sarà al centro di numerose iniziative organizzate dall’associazione Remida (nella foto le responsabili Sabrina Cattaneo ed Emanuela Resmini) grazie al patto di collaborazione stipulato tra l’associazione e il Comune nel tentativo di mettere fine ai numerosi vandalismi da tempo in atto in quel luogo. Chiuso per un lungo periodo, il parco è stato più volte bersaglio di numerose polemiche da parte dei cittadini che attraverso i social hanno sollecitato con veemenza la riapertura al pubblico. In attesa del bando di ottobre per l’assegnazione della gestione del parco, l’amministrazione comunale ha trovato quindi un accordo con l’associazione Remida per accontentare i cassanesi con l’apertura del parco Belvedere nel periodo estivo. Il mese di settembre, con i suoi numerosi eventi, sarà dunque anche una sorta di prova generale per valutare l’affluenza in quell’area verde in centro città. Al centro delle iniziative l’attenzione è tutta per i bambini, il cartellone degli eventi mette in programma svariate attività. Si inizia venerdì 8 con la notte sotto le stelle con pizzata e festa dove sarà poi possibile dormire in tenda nel parco. Ci saranno poi giornate dedicate a “Gioco inglese al parco” e altre in cui si darà spazio a “Danz’anima”, attività di giochi emozionali per bambini da 2 a 5 anni con genitori al seguito. Per il 23 e 24 settembre è poi previsto “Remida art” vale a dire un’ esposizione di dipinti e laboratori per bambini. “Settembre al parco” si concluderà con “Dog-day” in programma il primo ottobre in occasione della festa patronale della città. Stefano Dati