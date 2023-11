“Ri-Party-Amo” via alla cura di prati e alberi

Continua la rigenerazione ambientale sul piccolo territorio municipale, grazie ai fondi raccolti dal progetto "Ri-Party-Amo", promosso da "Jova Beach Party", da Intesa San Paolo e da Wwf nei Comuni interessati dai concerti di Lorenzo Jovanotti nell’estate del 2022: l’ultimo fece tappa, il 10 settembre, proprio a Bresso, all’interno dello scalo aeroportuale locale con ben 55mila spettatori. In queste ore è, infatti, scattata un’altra fase degli interventi previsti con la potatura delle siepi, la risistemazione dei prati e la manutenzione dei piccoli sentieri a ridosso della sponda sinistra del Seveso, dal ponte stradale di viale Borromeo verso sud: dopo gli appuntamenti della scorsa primavera, che hanno visto la piantumazione di circa 300 tra arbusti e piccoli alberelli nei prati sia del parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII (nella foto) - a ridosso della vasca di laminazione - sia nel centrale "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto con la partecipazione dei volontari di Wwf e dei cittadini bressesi, il progetto prevede ora il mantenimento e la cura delle aree verdi che si affacciano lungo l’asta del torrente, sempre all’interno dei confini comunali. La quota per Bresso di "Ri-Party-Amo" è di 120mila euro: il piano ambientale riguarderà, come successivo intervento, "la piantumazione di alberi e il miglioramento della naturalità dell’area della Chiocciola all’interno del Parco Nord Milano - conclude il sindaco di Bresso, Simone Cairo -. Ora, tra via Bologna e il corso del torrente Seveso è previsto il miglioramento dell’habitat naturale di questi spazi verdi lungo l’asse fluviale, rendendoli più confortevoli e più vivibili dai cittadini".

G.N.