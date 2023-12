Sciopero all'istituto Cannizzaro: protesta degli studenti per la palestra e le aule che cadono a pezzi

Rho (Milano), 6 dicembre 2023 – Studenti dell'istituto Cannizzaro di Rho in sciopero questa mattina per protestare contro la mancata manutenzione della palestra e di alcune aule.

Alle otto al suono della campanella nessuno è entrato in classe, "crediamo sia un'azione necessaria per far sentire la nostra voce alla Città Metropolitana di Milano, perché sappiamo che non spetta all'istituto risolvere questi problemi", spiega uno dei rappresentanti d'istituto.

Alcuni di loro ci mostrano le foto delle condizioni in cui si trova la palestra della scuola superiore di via Sanzio e di alcune aule. Qui nelle scorse settimane, a causa del maltempo, ci sono state infiltrazioni d'acqua e crolli di parti del soffitto, tanto da dover transennare e impedire l'accesso in alcune zone dalla scuola.

Tamponata l'emergenza, asciugata l'acqua, ora serve un intervento di manutenzione straordinaria, "vogliamo una scuola dignitosa e sicura", commentano.

Ieri i rappresentanti d'istituto si sono riuniti e hanno deciso di organizzare lo sciopero. Poi il tam tam nelle chat di classe. "Non vogliamo che gli studenti considerino questo sciopero come un gioco. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare attivamente, venendo comunque qui a scuola, affinché la nostra protesta venga presa seriamente dalla scuola", aggiungono.

"Adesso che è arrivato il freddo è fondamentale avere una palestra adeguata per fare attività fisica, invece non è così", aggiunge uno studente.