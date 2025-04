Rete di famiglie solidali e Caritas, pacchi alle famiglie in difficoltà

Raccolta alimentare 2025, un successo "di squadra". Decine e decine di associazioni e volontari in campo per la "colletta solidale" di generi alimentari tenutasi a Gorgonzola nel fine settimana, la seconda promossa sotto egida comunale. Non finisce qui. Fra i promotori dell’iniziativa anche la rete di "Famiglie solidali" costituitasi all’ombra dei "tavoli sulla povertà" dei mesi scorsi: 40 famiglie che, in collaborazione con Caritas, da molti mesi collaborano alla distribuzione di pacchi alle famiglie bisognose della città. Si chiude intanto con bilancio positivo la seconda edizione della raccolta di generi alimentari firmata dai servizi alla persona del Comune e da Caritas Gorgonzola, Acli, Fondazione Somaschi, Università del tempo libero, Altromercato - NazcaMondoalegre, Cooperativa Mani Tese e tanti altri soggetti tra volontari e realtà locali accomunati da un obiettivo: fronteggiare le "nuove povertà" e sostenere le famiglie in difficoltà.

"Le famiglie bisognose aumentano - così, alla vigilia, i promotori - e i beni di consumo scarseggiano, anche a causa del carovita. Di qui le nuove iniziative, altre ne verranno". I punti raccolta sono stati collocati davanti a una serie di punti vendita della città. Nelle ceste dei volontari i beni che erano stati indicati alla vigilia: latte a lunga conservazione, caffè e pasta, riso, farina, lassata di pomodoro e tonno, detersivi... Un piccolo aiuto anche dai banchi del mercatino a chilometro zero di piazza De Gasperi: negli scatoloni anche miele, conserve, ecc. Bisogna proseguire: "I bisogni del singolo - così i promotori - sono responsabilità della collettività intera. E della collettività intera è il beneficio che deriva da iniziative come questa". Chi non può donare merce, doni tempo. In coda alla raccolta, l’appello ad aderire alle "Famiglie solidali" iscrivendosi al gruppo Whatsapp. Sarà Caritas a comunicare l’elenco degli articoli. E mensile sarà la distribuzione alle famiglie della città. M.A.