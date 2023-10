Restyling del Lido, il Comune consegna l’impianto a Go Fit: due anni per i lavori

Milano, 5 ottobre 2023 – Il dado è tratto. Oggi Milanosport – la società che gestisce gli impianti sportivi comunali – consegnerà le chiavi del Lido di piazzale Lotto alla società Go Fit Life Science And Technology S.A, il gruppo iberico che nel novembre 2021 ha vinto il bando – unica offerta pervenuta – per la riqualificazione dello storico impianto con piscine inaugurato nell’ormai lontano 1931.Go Fit Life Science And Technology S.A. è l’impresa mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea di impresa costituita con la società Constructora San José S.A., soggetto attuatore della Convenzione per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione del complesso sportivo.

Il progetto di restyling del Lido pensato da Go Fit era stato presentato al Comune nel novembre 2020, durante il primo mandato del sindaco Giuseppe Sala, quando l’assessora alla Sport era Roberta Guaineri. L’idea del gruppo iberico non prevede una semplice ristrutturazione, ma una completa rivisitazione degli spazi e dei servizi del Lido. Ma ecco, a grandi linee, come diventerà lo spazio comunale ormai ceduto in concessione al privato. Dalla maxi-piscina per nuotare tre mesi all’anno, il Lido diventerà un laghetto per praticare canoa e kayak tutto l’anno. Il project financing proposto tre anni a Palazzo Marino dalla spagnola Ingesport Health and Spa Consulting S.A., leader dei centri Go Fit, puntava a trasformare il volto del Lido. La piscina estiva “di massa’’, infatti, diventerà uno specchio d’acqua per alcuni sport acquatici. A parziale compensazione sarà realizzata una nuova piscina all’aperto di fianco all’attuale, ma molto più piccola, perché sarà grande appena 750 metri quadrati.

Attenzione, però. L’investimento iniziale da 25 milioni di euro proposto dal gruppo iberico prevedeva la totale riqualificazione anche degli spazi interni del Lido (6 mila mq) con zone wellness, cardiofitness, spogliatoi. Nelle determina comunale datata martedì, però, oltre a essere indicata per oggi la consegna della struttura a Go Fit, viene anche rivista la cifra finale dell’investimento. La cifra indicata ammonta adesso a 26.628.400 euro. Non sono cambiate, invece, le condizioni previste nell’accordo tra il Comune e il gruppo privato: concessione per 42 anni a fronte di un investimento da 26,6 milioni di euro, 50 assunzioni e un canone d’affitto a favore del Comune di 80 mila euro l’anno.

Le tariffe degli abbonamenti mensili? 59 euro per l’individuale, 89 euro per le famiglie, 75 euro per le famiglie con figli, 39 euro per disabili, pensionati, studenti e orari mattutini. Gli ingressi singoli alla piscina, invece, dovrebbero ricalcare le tariffe di Milanosport. Che cosa succede adesso? Dopo la consegna della struttura, Go Fit verificherà la condizioni di tutti gli spazi per avviare la cantierizzazione del Lido. Dall’assessorato comunale allo Sport guidato Martina Riva fanno sapere che, una volta avviati i lavori, dureranno 24 mesi. Tra poco più di due anni, dunque, il Lido dovrebbe mostrarsi con il suo nuovo volto ai milanesi.