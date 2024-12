Restyling della strada: cantieri chiusi in centro

Cantieri chiusi in via Caduti della Libertà, a Cormano Centro, davanti al palazzo municipale, per il secondo lotto dei lavori per la riqualificazione delle pavimentazioni delle aree di pregio urbanistico. Il primo era già stato terminato la scorsa estate nel centro storico di Cormano Vecchia. Il terzo, invece, si concluderà a giorni in via Alessandro Manzoni nel quartiere di Brusuglio per un investimento regionale complessivo di ben un milione e 500mila euro. A gennaio, infine, il Comune di Cormano investirà 95mila euro per la sostituzione delle mattonelle nei due settori stradali davanti alla ex-stazione ferroviaria locale, tra via Caduti della Libertà e via Gramsci.

G.N.