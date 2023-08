Restauro al via per la Madonna di Bresso de La Castela

La Madonna de La Castela di piazza Immacolata “impacchettata” dai ponteggi proprio nei giorni di Ferragosto: se lo sono chiesti i bressesi rimasti in città, perplessi e preoccupati per il destino di uno dei simboli religiosi più amati di Bresso. Non sarà smontata e portata a restaurare, come accadde una ventina di anni fa, e non ci sono lavori di manutenzione alla stele e al monumento ottagonale che la sostengono: semplicemente "la pietra in arenaria sarà ripulita" come precisa l’artista e scultore bressese Francesco Lesma, che in queste ore è salito sui ponteggi per le prime operazioni; fu sempre Lesma a restaurarla all’inizio del Terzo Millennio. In poche parole, la Madonnina sarà oggetto di interventi di manutenzione dei materiali.

Le operazioni sono state commissionate dalla parrocchia “Santi Nazaro e Celso”, che ne è la proprietaria, grazie a donazioni private da parte di alcune famiglie proprio per questi interventi. Nello specifico, questo monumento ha due proprietà: se la statua in arenaria è della parrocchia, la stele, il basamento e il monumento sono del Comune di Bresso. Infine, piazza Immacolata non è stata la prima sede della Madonna, scolpita da ignoti artisti nella prima metà del XVII secolo; fino al 1954 il monumento era posto di fronte proprio alla chiesa “Santi Nazaro e Celso”. Per il centesimo anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione, nel 1954, l’allora amministrazione comunale bressese decise di dedicare alla Beata Vergine la nascente piazza Immacolata, trasferendovi la statua.

Giuseppe Nava