Respinta la mozione contro i dazi di Trump. Protesta in Consiglio

La protesta del Pd in Consiglio regionale dopo che è stata respinta dal centrodestra la mozione, presentata proprio dai Dem, che chiedeva che Regione Lombardia si schierasse apertamente contro i dazi che l’amministrazione statunitense di Donald Trump intende applicare all’Unione Europea. In particolare, il Pd, partendo dalle forti relazioni commerciali tra Lombardia e USA, chiedeva alla Giunta regionale di mandare un segnale al Governo, "facendo valere il peso della nostra Regione e sottolineando il grave rischio per l’economia lombarda". Mozione bocciata dal centrodestra perché la competenza in merito è del Governo.