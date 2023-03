Reale, Moneta, Patrone: i tre (per ora) aspiranti sindaco

Elezioni amministrative 2023: primo turno 14 e 15 maggio. E a Basiglio si scaldano i motori per la campagna elettorale. Sono già tre i candidati: Lidia Reale sindaco uscente che si candida con la lista civica Insieme; Eugenio Patrone che sarà il candidato della lista civica Vivere Basiglio. Il terzo candidato è un "senatore" della politica: si tratta di Alessandro Moneta che ha scritto importanti pagine della storia di Basiglio e sarà il candidato del centrodestra. Andiamo con ordine. Dopo 5 anni di governo cittadino, Lidia Reale ha deciso di ricandidarsi per un secondo mandato. Lei ha anche già annunciato la presentazione ufficiale che sarà martedì 28 marzo alle 20 con un "welcome drink" presso il polo culturale Il Mulino di Vione. A seguire, Lidia Reale e la sua squadra di assessori incontreranno i cittadini per condividere i risultati conseguiti nel primo mandato e a seguire la proposta politica per il quinquennio 2023-2028. Eugenio Patrone torna in campo dopo alla guida della lista civica Vivere Basiglio. Dopo una pausa di 5 anni ha deciso di provare a riprendersi la leadership di Basiglio e di fatto ha sancito la spaccatura definitiva con la sua ex delfina Lidia Reale che era stata sua vice dal 2013 al 2018. Per Alessandro Moneta, fedelissimo di Forza Italia, si tratta di un ritorno sulla scena politica. Sarà il candidato sindaco del centrodestra che dopo 10 anni torna a presentarsi unito alle elezioni amministrative di Basiglio.

Sono stati i vertici provinciali di Fratelli D’Italia, Forza Italia e Lega a chiedergli di tornare in campo. Moneta è stato primo cittadino stimato di Basiglio e colui che ha fatto crescere la città facendo realizzare Milano 3. Poi è stato assessore regionale per diversi anni e porta il suo nome la legge urbanistica della Lombardia appunto chiamata legge Moneta. "Avevamo bisogno di un "senior" per rilanciare Basiglio. Ringraziamo Alessandro Moneta per aver accettato la candidatura". "Sono fiero di appoggiare una figura di grande esperienza e affidabilità come Alessandro Moneta, che rappresenta la sintesi delle qualità che ricerchiamo in un candidato: competenza, integrità e dedizione alla comunità", ha dichiarato l’assessore regionale Gianluca Comazzi. "Sandro è una persona fidata e le sue qualità ne fanno la persona ideale per affrontare le sfide che attendono un Comune strategico come Basiglio". Per ora i candidati sono tre ma all’appello mancano i 5 stelle. Per ora non pervenuti.

Massimiliano Saggese