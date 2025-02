Rassegna T-Off, “Il ricordo delle cose passate”. Lo spettacolo che racconta l’Alzheimer

Secondo di sette appuntamenti della rassegna T-Off, domani alle 18.30, al teatro civico de Silva di Rho. In scena ci saranno gli attori di Caminante - Teatro selvaggio con "Il ricordo delle cose passate". "Il ricordo è un luogo non sempre facile da abitare. Uno spazio affollato e un deserto. Il ricordo è un piccolo viaggio - spiegano gli attori coordinati dal regista Mauro Gentile, che è anche autore del testo -. Lo spettacolo racconta il tema della malattia di Alzheimer. La produzione osserva anche il ruolo dei caregiver e della comunità che, con la sua assenza o presenza, si rivela determinante per il benessere della persona con Alzheimer e di chi si prende cura di lei". In scena Anna Albo, Fabrizio Brambilla, Silvia Castiglioni, Simona Cavalli, Giulia Moroni, Stefania Papasodaro, Miriam Turato. Con la partecipazione di cittadini e cittadine volontarie, compagnia Selvaggi Junior, compagnia di teatro integrato Ribelli Calmi. Ro.Ramp.