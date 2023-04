Rapporto giovani e cambiamento climatico Due generazioni di fronte alla crisi ambientale

Undicenni e quarantenni a confronto, trent’anni di differenza e una crisi climatica di mezzo.

Quando i nostri genitori erano piccoli d’inverno faceva freddissimo. Ci hanno raccontato che molti anni fa ad aprile ancora nevicava, invece ora non nevica neanche a dicembre. Prima, d’estate al massimo si arrivava ai 30 °C e in primavera pioveva molto, invece ora non piove quasi mai e arriviamo quasi a 40°C qui a Milano.

"Mia mamma ha detto che il cambiamento climatico è una cosa seria i ghiacciai si sciolgono e inonderanno molte città " .

"Mia mamma dice che il cambiamento climatico è diventato molto pericoloso e per fermarlo dobbiamo impegnarci davvero al posto di dire solo parole " .

"Mio padre pensa che il cambiamento climatico sia molto complesso da spiegare e molto problematico per il nostro ambiente " .

Ora il cambiamento climatico si nota e non poco, dovremmo stare più attenti per il nostro futuro. Per esempio sprecare il cibo comporta un consumo di energie e di acqua; sperperando oggi le risorse, in futuro ci ritroveremo senza nulla con cui sopravvivere. Se tutti quanti cambiassero le loro abitudini avremmo più possibilità di non vivere in un mondo inquinato dove si respira solo smog. Ma se andiamo avanti così, continuando a inquinare e sprecare le risorse, il

nostro mondo sarà troppo inquinato per viverci.