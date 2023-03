Milano, malmenato e rapinato in strada: via la valigetta con 36 orologi da 300mila euro

Polizia

Milano – Un rappresentante di orologi è stato rapinato giovedì sera mentre stava rincasando in zona viale Marche, a Milano.

Secondo il racconto alla polizia, il sessantottenne è stato aggredito alle spalle da due uomini, dei quali non ha saputo fornire la descrizione, che lo hanno malmenato e derubato della valigetta che aveva con sé, contenente 36 cronografi di pregio di vari marchi per un valore stimato di circa 300mila euro. Il commerciante ha riferito agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che poco prima era uscito dal suo ufficio di via Albricci, in pieno centro, per rientrare a casa.

Evidentemente i due rapinatori lo hanno seguito, per poi entrare in azione quando l'uomo stava camminando verso la sua abitazione. Il sessantottenne ha dovuto ricorrere alle cure mediche: è stato trasportato in codice giallo al Niguarda per alcune contusioni.