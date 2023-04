Rapina sotto casa a padre e figlia Due in manette

È finita bene, per un padre e una figlia, un tentativo di rapina accaduto mentre i due stavano rincasando, ieri sera, a Milano in via Melchiorre Gioia.

La Polizia di Stato ha infatti arrestato due dei quattro banditi dopo che l’uomo, reagendo, li aveva messi tutti in fuga.

Padre e figlia non hanno avuto bisogno di cure mediche e, seppure sotto choc, hanno raccontato quanto accaduto agli agenti.

È accaduto verso le 19.30 in via Melchiorre Gioia, quando l’uomo, un 54enne che stava rientrando con la figlia 27enne, ha dato l’allarme al 112.

Da una prima ricostruzione della Questura, quattro uomini avrebbero aspettato il loro rientro per bloccarli e indurli ad entare nell’appartamento per svaligiarlo: due di loro hanno immobilizzato la figlia e due, di cui uno armato, sarebbero saliti verso l’appartamento con l’uomo che, tuttavia, avrebbe reagito e fatto scappare i due che erano saliti verso la sua abitazione.

Gli altri due uomini, che erano con la figlia, hanno tentato di scappare non vedendo tornare i due complici, ma sono stati bloccati poco distante dal luogo dagli agenti che erano stati allertati dal genitore della ragazza.

I due fermati sono italiani con precedenti di polizia, poco lontano da dove sono stati fermati è stata ritrovata la pistola utilizzata per minacciare padre e figlia, pistola che risulta essere stata rubata.

Proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e cercare i due complici fuggiti.