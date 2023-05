Violenta rapina con sequestro a casa di due anziani, arrestato un milanese di 31 anni

Milano – Un milanese di 31 anni è finito in manette, insieme ad altri due complici, con l’accusa di sequestro di persona e rapina aggravata. Sono i reati contestati alle tre persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante per fatti commessi il 21 gennaio scorso a Roma ai danni di una coppia di anziani.

Assieme al 31enne residente in provincia di Milano, le persone finite in manette sono un 44enne di Avellino e un 49enne di Cosenza. La sera della rapina, con viso coperto da berretto e scaldacollo hanno atteso che la vittima 77enne, nel rincasare, si avvicinasse alla porta dell’appartamento, al quinto piano di uno stabile in via Tiburtina, e, armati di pistola, lo hanno spinto in casa.

All’interno dell’abitazione hanno poi minacciato anche la moglie, 72enne, e li hanno bloccati in cucina, legando le mani e chiudendo la bocca alle vittime con della carta gommata. Mentre l’uomo armato sorvegliava la coppia, il complice ha rovistato in tutte le stanze e dopo aver recuperato oggetti di valore per circa 20 mila euro e si sono dati alla fuga.

La coppia ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, dopo aver acquisito le testimonianze della coppia e eseguito i rilievi nell’abitazione, hanno fatto scattare le indagini che hanno portato oggi all’arresto della banda.