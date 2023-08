Milano, gli strappano un orologio da mezzo milione: imprenditore libico rapinato vicino alla Scala

Mezzo milione di euro: è questo il bottino dell’ennesimo furto di orologi di lusso avvenuto a Milano. Un imprenditore libico è stato rapinato martedì sera del suo “Richard Mille”, dal valore di cinquecentimila euro, mentre si trovava in via Gerolamo Marone, in pieno centro storico, a circa tre minuti a piedi dal Teatro alla Scala.

L’uomo d’affari ha denunciato la rapina raccontando che un uomo lo ha spintonato a terra per prendergli l’orologio, procurandogli lesioni alla mano e alle ginocchia. Il libico, che verso le 21:30 stava tornando in hotel con familiari tra cui un figlio di 7 anni, ha cercato di inseguire il rapinatore, ma questo era troppo veloce ed è fuggito in direzione del Duomo.

In un anno a Milano gli scippi sono aumentati del 18 per cento e le rapine del 24 per cento. Malgrado complessivamente i delitti diminuiscano da anni, il capoluogo meneghino resta la città d’Italia dove vengono denunciati più reati.