Milano, rapina un uomo davanti al nipote di soli due anni: arrestato 19enne

Il 16 dicembre i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un diciannovenne marocchino accusato di una rapina compiuta il 24 luglio scorso a Milano.

L’indagato, già detenuto a San Vittore per un analogo reato, è infatti ritenuto responsabile, insieme ad un altro soggetto non identificato che ha svolto la funzione di “palo”, del grave episodio che ha visto come parte lesa un uomo che si accingeva a raggiungere un parco cittadino per far giocare il suo nipotino di soli due anni. Il 19enneo, mostrando un’intensa pervicacia criminale e noncurante della presenza del nipote, non aveva esitato ad aggredire fisicamente l’uomo per sottrargli una collanina d’oro.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini svolte dai militari della quinta sezione del Nucleo investigativo che, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere cittadine presenti sul posto, riuscivano a ricostruire l’episodio delittuoso e ad identificare l’autore materiale della condotta delittuosa al quale oggi è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.