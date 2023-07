Milano, rapina alla gioielleria dell’Ipercoop: commando spacca le vetrine e semina il panico

Milano – Rapina stamattina in una gioielleria del centro commerciale Ipercoop di viale Umbria 16, a due passi da piazzale Lodi.

Il raid

Poco dopo le 10, almeno quattro uomini, con tute bianche e cappellini, hanno fatto irruzione da Gioielli di Valenza: uno di loro ha minacciato verbalmente i due commessi e mostrato il calcio di una pistola per intimidirli; poi i banditi hanno spaccato le vetrine con un martello e hanno portato via preziosi e monili per un valore ancora da quantificare. Durante la fuga, i rapinatori hanno azionato un estintore e sono scappati da una porta laterale che dà su una scala.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e del Nucleo operativo della Compagnia Monforte, che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del raid. In azione anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche, a caccia di tracce utili all'inchiesta. Non si sono registrati feriti, ma una donna ha accusato un lieve malore provocato dall'inalazione dell'odore della schiuma dell'estintore.