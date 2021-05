Milano, 19 maggio 2021 - Presa la banda del buco che, lo scorso 3 novembre, colpì la filiale "Credit Agricole" di piazza Ascoli a Milano. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito, nella provincia di Napoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 componenti di un sodalizio criminale, di origine partenopea. I malviventi erano in procinto di consumare una nuova rapina tra le province di Milano e Torino.

Le indagini

L'inflessione nella voce dei rapinatori chiaramente percepita dal direttore della banca, è stata fondamentale per le indagini. Ma anche i precedenti di blitz identici tra Lombardia ed Emilia Romagna. E quella tecnica così particolare che solo bande esperte sono in grado di mettere in pratica con efficacia. Tasselli di un puzzle che hanno portato verso il gruppo di rapinatori napoletani specializzati negli assalti ai caveau da tunnel sotterranei. L’aspetto tecnico dell’inchiesta si è concentrato invece sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza interne (prima che uno dei sette rapinatori le oscurasse con una bomboletta spray) ed esterne: uno della banda potrebbe essere entrato in banca o ci sia passato davanti nei giorni precedenti per studiarne la piantina e capire come entrarci dal sottosuolo. D’altro canto, hanno fatto notare gli inquirenti, è altrettanto verosimile che il primo tratto del cunicolo di alcuni metri tra le fogne e il pavimento del piano interrato sia stato scavato mesi prima, lasciando solo la parte finale per l’immediata vigilia; sul posto, gli agenti della Scientifica avevano trovato mazze e picconi. Al setaccio, con l’aiuto di Metropolitana Milanese, l’intera rete sotterranea, che si estende per 1.500 chilometri ed è dotata di un tombino ogni 30 metri (per un totale di 43mila).

Tunnel, maschere e tombini chiusi: il raid-fotocopia del 12 agosto 2016

Il colpo in banca

Un tunnel alto poco più di un metro, largo 80 centimetri e di almeno 5-6 metri di lunghezza. Un cunicolo scavato nel sottosuolo per passare indisturbati dalla rete fognaria al pavimento dell’anticamera del caveau, bucato per un diametro di circa 50-60 centimetri. Da lì sono entrati (e poi usciti) i rapinatori che alle 8.30 del mattino del 3 novembre scorso hanno preso d’assalto la filiale Crédit Agricole di piazza Ascoli, a Città Studi. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Poco prima di aprire al pubblico, il direttore dell’istituto di credito, Paolo Blasetti di 48 anni, è sceso al piano interrato, dov’è posizionato il caveau. In un attimo è stato circondato da sette uomini con il volto integralmente coperto da maschere in lattice: uno di loro, quello armato, lo ha colpito in testa con il calcio di una pistola e l’ha costretto ad aprire il caveau. Ha subito gridato "c'è una rapina". Quelle urla hanno consentito a una delle due dipendenti presenti in quel momento di percepire immediatamente il pericolo e di correre verso la strada per chiedere aiuto; l’altra, è stata a sua volta immobilizzata. È stato quello, con ogni probabilità, l’imprevisto che ha in parte rovinato il piano dei sette, che pensavano di avere a disposizione tutto il tempo necessario per attendere l’apertura della cassa temporizzata con il contante. Messi alle strette, i malviventi si sono concentrati sulle cassette di sicurezza, aprendone e svuotandone rapidamente una trentina. Poi si sono accorti che le prime Volanti erano già arrivate e per coprirsi la fuga hanno azionato gli estintori di emergenza, generando così una fitta coltre di fumo bianco che ne ha nascosto per qualche secondo la fuga. I sette si sono infilati nel tunnel e sono spariti nel nulla, percorrendo almeno un tratto di rete fognaria e sbucando chissà dove, magari approfittando del viavai legato al mercato settimanale della vicina via Eustachi. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, guidati sul posto dal dirigente Salvatore Anania, hanno provato a inseguirli strisciando nella condotta, ma ormai i rapinatori erano già scomparsi.