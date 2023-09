Ragazze morte, via al processo

Si è aperto ieri, in tribunale a Lodi, il processo per omissione di soccorso, in concorso, a carico di tre uomini di 24, 29 e 37 anni, originari del Marocco, e di una 24enne romena che, secondo, l’accusa trascorsero la notte tra l’1 e 2 luglio 2021 in un campo di mais tra San Giuliano Milanese e Locate Triulzi, dove era stato organizzato un festino, a cui erano presenti presenza di due giovani marocchine, Sarah El Jaafari, 28 anni, e Hanan Nekhla, 31 anni. Campo in cui, mentre tutti si erano assopiti sul posto, intorno alle 11.30 passò tra le pannocchie un grande macchinario per un trattamento insetticida e colpì quattro persone. Le due donne riportarono lesioni fatali da schiacciamento, Hahan morendo sul colpo, Sarah successivamente. Tutti gli altri fuggirono senza dare l’allarme. L’unica che riuscì a telefonare al 112 fu lei che però non fu in grado di indicare la propria posizione. I cadaveri furono ritrovati solo dopo diverse ore di ricerche. Il conducente del trattore è già stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo.