"Raddoppiati i minori stranieri senza genitori"

A Milano sono 1.300 i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune, "quasi il doppio rispetto agli anni precedenti", spiega il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast “Buongiorno Milano’’. Un numero "che va ben oltre la capacità di accoglienza del sistema cittadino, tanto che ben il 30% di questi ragazzi, pur essendo in carico al Comune, è poi ospitato in comunità fuori città o fuori regione", prosegue il sindaco, che ricorda come la legge non prevede un meccanismo equo di redistribuzione delle presenze: "Da tempo, chiediamo un cambiamento del sistema, con l’introduzione di un meccanismo di equa redistribuzione che consenta a tutti di operare al meglio e con numeri gestibili, per il bene dei ragazzi e delle città. Il nostro appello è rimasto finora inascoltato". Nella gestione dei minori stranieri non accompagnati, secondo Sala, "può aiutare, e molto, l’affido".

Nel 2022 erano attivi 20 affidi riguardanti minori stranieri non accompagnati e il Comune punta a potenziarli. "Possono diventare affidatarie persone singole o coppie, sposate o conviventi senza vincoli di età – aggiunge Sala –. Nel frattempo ci siamo messi al lavoro per trovare un’altra soluzione di accoglienza alternativa alle comunità. Insieme a Prefettura, Procura e Tribunale per i Minori abbiamo avviato un’interlocuzione con i consolati di Egitto, Albania, Bangladesh e Tunisia da cui proviene quasi il 70% di questi ragazzi, per favorire l’affidamento del minore a una famiglia della stessa nazionalità, permettendogli di vivere in un ambiente simile al suo, dal punto di vista culturale, linguistico e religioso".