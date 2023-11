Raccolta di pasta, riso e olio sulle note del Progetto Gaber

Un appuntamento speciale in programma domani, inserito all’interno della rassegna concertistica organizzata dal Comune. “Quello che perde i pezzi“ è uno spettacolo dedicato all’indimenticato cantautore milanese Giorgio Gaber, a vent’anni dalla sua scomparsa. Sul palco salirà la band "Progetto Gaber" composta da Emanuele Manfrè, Luca Altieri, Matteo Fedeli, Pietro Girgenti e Filippo Astolfi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Banco di solidarietà di Buccinasco, associazione che raccoglie e distribuisce alimenti e beni di prima necessità a famiglie in condizioni di fragilità. A Buccinasco, il Banco assiste ogni mese 56 nuclei familiari. L’ingresso a teatro è gratuito, ma il pubblico, se lo desidera, può portare un pacco di pasta, riso o olio, da destinare a chi si trova in difficoltà. "Insieme al Banco di solidarietà – commenta Martina Villa, assessore alla Cultura e alle Politiche sociali – abbiamo pensato di legare un appuntamento della stagione concertistica a un gesto solidale, come la raccolta di alimenti per le famiglie fragili". Fr.Gr.