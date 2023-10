Raccolta dei rifiuti. Scattano le novità: sacchetti e contenitori con il codice a barre

Raccolta dei rifiuti, scattano le novità. Su sacchetti e contenitori arriva il codice a barre per monitorare la quantità di scarti prodotta da ciascun utente e premiare, un domani, i cittadini e le aziende più virtuosi. Dopo mesi di battage informativo, le nuove modalità stanno per entrare in vigore: dal 1° novembre i rifiuti potranno essere esposti solo con le nuove attrezzature. Sacchetti e contenitori codificati sono in distribuzione da giugno, ma non tutti ne sono entrati in possesso e così il Comune ha lanciato un appello affinché, da qui al 31 ottobre, si proceda al ritiro dei kit. Due le sedi di riferimento: il centro di raccolta di via Brianza, aperto il martedì dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 15 con orario continuato, e la sede della società Egea, in via Tolstoj 59, aperta il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 12 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 15 con orario continuato. Le novità che scatteranno a giorni sono state precedute da una campagna di sensibilizzazione che ha riguardato sia i cittadini che gli amministratori di condominio ed è stata supportata anche da materiale informativo in otto lingue diverse, compresi russo, arabo e cinese. Decise dal Comune in accordo col gestore del servizio (la cordata Amsa-Egea), le nuove modalità puntano a ridurre il quantitativo di rifiuti secchi e, in generale, ad aumentare la quota di differenziata, che attualmente a San Giuliano si aggira sul 70% e che si vuole portare al 74% nell’arco dei prossimi due anni.

"Separare i rifiuti per categoria, a seconda dei materiali, è il primo modo per far funzionare il ciclo dei rifiuti - osserva l’assessore all’Ambiente Alfio Catania -. Se i nostri scarti vengono gettati in maniera indifferenziata, in un unico contenitore, non possono essere riciclati e finiscono nelle discariche o negli inceneritori, rischiando di provocare inquinamento". "L’amministrazione comunale - prosegue - crede fortemente in questo progetto e si augura che, con la collaborazione di tutti, anche San Giuliano possa diventare una città più attenta all’ambiente e al decoro urbano. Invito tutti coloro i quali non abbiano ritirato la nuova dotazione a recarsi entro fine mese agli ecosportelli: è un piccolo, ma importante gesto per aiutare il nostro pianeta, partendo dal nostro Comune".