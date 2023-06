Quinto Ricorso per Riaprire il "Caso Vivaio", Genitori Sperano in Ragionevolezza Genitori ricorrono al Tar per riaprire il "caso Vivaio": 5° ricorso legale intorno al trasloco della scuola media, ancora inadeguato ad ospitare una popolazione fragile. Disponibilità a incontrarsi con intenti leali.