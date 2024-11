Quelle attenzioni sul settore immobiliare e i rischi della stangata

Colombo Clerici*

Dobbiamo osservare che da qualche anno la casa, con tutte le sue problematiche, si è posta sempre più al centro delle politiche non solo sociali, ma anche economiche a livello di economia familiare e di economia generale del Paese. Ed è diventata uno dei fattori determinanti della politica ecologica planetaria. Anzi, attraverso la casa, si è stabilita un’interazione tra ecologia ed economia. Parallelamente si sono concentrate sulla casa attenzioni e aspettative delle istituzioni, ma anche del mondo produttivo che vede nella “movimentazione” del settore immobiliare una fonte di risorse. Questo spiega come da più parti ora si sollevino, insieme, le più disparate questioni che negli anni scorsi erano rimaste latenti, a proposito di riqualificazione, manutenzione edilizia, gestione amministrativa del bene casa. Il concetto è che si tratta di un patrimonio che non può rimanere fermo ma deve produrre attività, economia e gettito fiscale. Ovvio che, in tal modo, il costo del mantenimento della casa lieviti. E di conseguenza lieviti il costo dell’uso della casa, cioè il costo dell’abitare: anche se va detto che, quanto al rincaro degli affitti, il costo del mantenimento è una concausa del fenomeno, insieme alla rarefazione dell’offerta in locazione, sia pubblica, sia privata. E si vanno affacciando questioni latenti che diventano fonte di costi ulteriori: l’assicurazione obbligatoria (anticalamità) contro i rischi catastrofali, per ora prevista solo per le società, ma la cui estensione alle persone fisiche è in agguato; la riduzione di molte delle detrazioni fiscali nel pacchetto di agevolazioni per gli interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico; la direttiva europea EPBD sull’efficientamento energetico degli edifici il cui costo di realizzazione è stato quantificato, per l’Italia, in oltre 500 miliardi (costo di oltre 5 milioni di alloggi popolari); l’irrigidimento della disciplina delle locazioni turistiche brevi. Sul tema si terrà un convegno in Assoedilizia – events.assoedilizia.mi.it - il 22 novembre.

*Presidente Assoedilizia