Il lussuoso Borgonuovo: “Qui antichi palazzi e cortili. È la zona dei super ricchi”

Milano – Un elegante quartiere a nord di Montenapoleone, fra negozi di lusso e hotel a quattro stelle, spazi espositivi e location per eventi, antichi palazzi nobiliari e magnifici cortili. Una sorta di triangolo, attraversato da via Borgonuovo e via dei Giardini, e compreso fra via Manzoni, la Pinacoteca di Brera e la cerchia dei Navigli: è il quartiere del Borgonuovo, conosciuto già nel ‘600 come “la contrada dei sciuri”, cioè dei signori.

“È una bella zona tutta case e uffici, frequentata da gente facoltosa − racconta Damiano Trevisan, che lavora qui − Le abitazioni hanno prezzi folli”. Certo, c’è chi l’ha comprata molti anni fa: “E infatti ci abitano anche persone non troppo ricche − precisa Carlo Gini, che vive qui − Ci sono intellettuali, il Museo del Risorgimento e la casa di Armani”. Ma il quartiere pare cambiato: “È sempre stata una zona di super ricchi, con i più bei palazzi di Milano, ma ora ci sono meno residenti e quasi nessuna attività commerciale − ricorda Micaela Mainini, titolare di uno storico bar qui vicino − Di sera è desolata e ogni tanto sento di qualche scippo”. Ma resta una zona di gran fascino. Dove si respira ancora un profumo di lusso ed eleganza.