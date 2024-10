Quanto è Beautiful Melegnano. Ron Moss (Ridge) visita il Castello

Selfie, autografi e una visita all’antico castello del 1243. Mattinata alla scoperta delle suggestioni di Melegnano, ieri, per l’attore, cantante e musicista statunitense Ronn Moss, 72 anni, conosciuto soprattutto per la celebre soap opera “Beautiful”, dove ha interpretato per 25 anni, dal 1987 al 2012, il ruolo di Ridge Forrester. L’artista, che si trova in Italia "per fare alcuni concerti e programmare altri progetti di film", come lui stesso ha raccontato, ha scelto Melegnano per trascorrere sei giorni di tranquillità e relax, insieme alla moglie. E l’amministrazione comunale ha deciso di dedicargli una cerimonia nell’antico castello medievale, dove Moss è stato ricevuto dalle autorità locali e ha potuto ammirare - sotto la regia di una guida della Pro Loco - le bellezze del maniero, dalla scala cavallara fino agli affreschi cinquecenteschi della Sala delle Battaglie. "Sono felice di essere qui, mi piace molto il castello e conto di visitare anche il resto della città", ha detto l’attore, immortalando col suo cellulare alcuni scorci dell’antico fortino. Proprio il castello di Melegnano ospiterà, nel 2025, un concerto di Moss, che ha commentato: "Non vedo l’ora di suonare qui. È un’ottima location per un’esibizione". Per l’ex Ridge di Beautiful, la mattinata nel cuore di Melegnano è stata anche l’occasione per rimarcare il suo rapporto con l’Italia. L’attore americano possiede una tenuta in Puglia, dove trascorre diversi mesi all’anno: "Adoro la cucina italiana, in particolare le cime di rapa - dice -. Una mia partecipazione al festival di San Remo? Non so, staremo a vedere". Per le fans, per lo più la generazione delle 40-50enni, la presenza dell’artista è stata lo spunto per ripercorrere l’epopea di Beautiful, serie televisiva che, specie negli anni Novanta, riscosse un successo incredibile anche in Italia.

"È un onore avere in città un personaggio del calibro di Ronn Moss: la sua presenza ci dà l’opportunità di far conoscere il castello e le bellezze di Melegnano anche Oltreoceano, a riprova del fatto che la nostra città possiede grandi potenzialità a livello turistico. La valorizzazione del nostro patrimonio passa anche attraverso questi eventi", ha affermato l’assessore al Marketing territoriale Cristiano Vailati che, a nome del Comune, ha omaggiato l’artista di un volume sulla storia del castello. A garantire il servizio d’ordine durante la cerimonia è stata la polizia locale, col comandante Antonio Barbato. A supporto, l’associazione della polizia di Stato.