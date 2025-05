Punto prelievi: spazio al cantiere via al trasloco

Trasloco temporaneo per il punto prelievi e gli altri servizi della Casa della comunità a Vaprio. Tutto spostato all’interno, nei sotterranei sempre in via don Moletta 22 per permettere al cantiere dell’Ospedale di comunità di avanzare.

Nel polo ci sono uffici amministrativi, medicina generale, infermiere di famiglia e di comunità, medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale, continuità assistenziale guardia medica, servizi sociali e per la salute mentale e dipendenze, programmi di screening. Tutte le prestazioni che hanno il compito dopo la riorganizzazione della sanità seguita al Covid di ricucire il rapporto col territorio.

Al termine dei lavori nel marzo 2026 verrà inaugurata la nuova struttura con 16 posti letto che avranno una funzione ponte tra l’ospedale tradizionale e l’assistenza domiciliare.

Bar.Cal.