Punto Prelievi sei giorni su sette: aiuto anche per famiglie e fragili

In via D’Annunzio 7 è stato inaugurato il nuovo Punto Prelievi, gestito dall’Asst Nord Milano. Lo spazio, già sede del centro vaccinale, del consultorio e del servizio di scelta e revoca, ogni lunedì e mercoledì dalle 7.30 alle 9 e il sabato fino alle 9.30, ospiterà anche gli esami del sangue senza prenotazione e con ricetta. "Questo nuovo punto testimonia il quotidiano impegno a offrire servizi di prossimità - spiega Tommaso Russo, direttore generale Asst Nord Milano -. Cerchiamo di accogliere le esigenze anche di famiglie e persone fragili, aprendo al sabato e portando sul territorio l’eccellenza di un grande ospedale". Le provette saranno, processate nei laboratori del Bassini e i referti potranno essere visualizzati sul fascicolo elettronico o ritirati in tutte le sedi dell’Asst dopo 24 ore dal prelievo. "Considerando la situazione in cui la nostra comunità si è trovata per il depauperamento dei presidi di sanità pubblica, ringraziamo l’azienda", dice il sindaco Luigi Magistro. La.La.