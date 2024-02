Protezione civile, nuovo pick-up (col contributo del Pirellone)

Un fuoristrada che i volontari si augurano "di non dovere utilizzare in situazioni tragiche", ma dopo pandemia ed esondazioni anche la Protezione civile di Basiano e Masate, il gruppo nato 18 anni fa con 14 effettivi, sa che non si può mai dire mai. Il battesimo del pick-up acquistato con il contributo della Regione ha permesso alle istituzioni di esprimere ancora una volta "il ringraziamento dell’intera comunità a tutti per tutto quello che fanno", hanno detto i sindaci Douglas De Franciscis e Pamela Tumiati. La benedizione del mezzo da parte di don Luca Sorce e il taglio del nastro son diventati una festa per chi dedica il grosso del proprio tempo libero ad aiutare gli altri. Non ci sono solo emergenze, ma un impegno costante. L’ultimo? Il servizio d’ordine alla sfilata di Carnevale. Ad abbracciare le tute gialle nella piccola cerimonia organizzata per l’occasione anche tanti cittadini.Bar.Cal.