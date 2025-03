Protezione civile e vigili a lezione nelle scuole

Continua il progetto “La Protezione Civile incontra la scuola”. Da quest’ anno è stato delineato ed inserito nel documento unico di programmazione, il DUP, inerente alla Protezione Civile e Polizia locale. Il progetto, programmato per i mesi di febbraio e marzo, ha coinvolto gli alunni delle classi terza e quarta elementare, creando un percorso ludico-educativo con la Protezione Civile. "Le attività svolte sono formanti e divertenti, inoltre in caso di emergenza, permettono ai più piccoli di contribuire e salvare sé stessi e gli altri, insegnando come mantenere la calma e intervenire. Il progetto prevede una ricca varietà di giochi e attività permettendo ai bambini di calarsi in situazioni inusuali ma non impossibili, ad esempio simulando chiamate di emergenza al 112", spiega l’assessore alla Sicurezza Nicoletta Stella.Davide Falco