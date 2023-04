Proteste contro la strada "Il Cammino va salvato"

di Alessandra Zanardi

"Anche in vista del Giubileo del 2025, fermiamo la strada che passerà nel Cammino dei monaci". L’arcivescovo Mario Delpini, il presidente regionale Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e le monache dell’abbazia di Viboldone sono solo alcuni dei destinatari di un appello anti-asfalto firmato da 30 comitati e associazioni che operano per la tutela del territorio. L’obiettivo è cercare di scongiurare il progetto che, promosso dal Comune di San Giuliano, prevede la costruzione di una strada tra le frazioni di Civesio e Borgolombardo. L’arteria attraverserà un’area che, se lasciata invece libera dall’asfalto, potrebbe ospitare una parte del Cammino dei monaci, ossia un percorso ciclo-pedonale tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone. Questa la posizione degli ambientalisti, che chiedono dunque di preservare il sito.

Il collegamento viabilistico che l’amministrazione di San Giuliano intende realizzare, a poca distanza dal confine con San Donato, "trancerà definitivamente la possibilità di far passare dal parco sandonatese Gustavo Hauser-La Campagnetta il percorso del Cammino dei monaci che va dall’abbazia di Chiaravalle a quella di Viboldone, con buona pace di pellegrini e viandanti ai quali sarà negata per sempre la possibilità di camminare in un contesto naturalistico e pregno di storia", spiegano i firmatari dell’appello. Secondo il fronte del "no", la nuova opera viabilistica andrà a snaturare il territorio e a compromettere uno spicchio di campagna tra i più suggestivi. Citando anche un passaggio dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, comitati e associazioni invitano i destinatari della lettera a farsi carico della vicenda per "evitare di consumare una terra che di cemento ne ha visto finora più che abbastanza". Ma il Comune di San Giuliano è intenzionato ad andare avanti: la gara per l’assegnazione dei lavori sta per chiudersi. "Disponibili a studiare soluzioni migliorative, purché non si metta in dubbio l’esigenza di allacciare Civesio al resto della città", è la posizione del sindaco Marco Segala, che rimarca l’importanza della strada anche ai fini di un rilancio dell’ex campo sportivo Sesto Gallo.