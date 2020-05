Milano, 18 maggio 2020 - Venditori ambulanti e fieristi in protesta davanti la sede del Comune di Milano perché "dimenticati" in questa fase delicata di ripresa: nei mercati a Milano é ammessa solo la vendita di generi alimentari. L'abbigliamento e tutto il resto è escluso.

I manifestanti sono circa 200, ed è difficile rispettare le distanze di sicurezza, al punto che a più riprese le forze dell'ordine hanno chiesto di allargarsi, per aumentare la distanza interpersonale. Tutti espongono un cartello e molti sventolano il tricolore. Hanno intonato anche l'inno di Mameli. Sugli striscioni le scritte: "Centri commerciali aperti, fiere e sagre chiuse, perche'?", e ancora "Ridateci le fiere" e "Noi siamo gli invisibili".

Se la situazione è "critica" per chi vende abbigliamento anche per chi vende generi alimentari non e' rosea: sono stati aperti 26 mercati su 94, noi ad esempio - spiega un'ambulante - lavoriamo solo 2 giorni alla settimana". E' in programma un incotro tra una delegazione dei manifestanti e il direttore dell'area Commercio del Comune.