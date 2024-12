Protesta choc a Milano, quattro operai in cima alla gru: “Basta, vogliamo essere pagati”

Milano – Quattro operai, tutti di origini egiziane, sono saliti giovedì mattina in cima a una gru all’interno di un cantiere in via Silvio Pellico 10, nel pieno centro storico di Milano. La protesta è iniziata intorno alle 8.30. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano.

In questi minuti è in atto un tentativo di mediazione con polizia, rappresentanti sindacali e titolare dell’impresa che, a detta dei manifestanti, non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti. Gli operai sono addetti ai lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale.

Gli operai in protesta sulla cima della gru in via Silvio Pellico a Milano

Questo tipo di proteste stanno diventando piuttosto comuni nel capoluogo e non solo: in diverse occasioni, degli operai sono saliti su gru o palazzi per chiedere il pagamento di stipendi arretrati. Soltanto pochi giorni fa, il 5 dicembre, alcuni lavoratori sono saliti sulla gru presente in via Fabriani a San Donato Milanese. Poche settimane prima, in un caso analogo avvenuto a Basiglio, a salire su una gru erano stati otto operai.