Rozzano (Milano), 18 dicembre 2019 - I lavoratori Auchan-Conad questa mattina hanno dato vita ad un presidio di protesta presso la rotatoria di via Monte Amiata nei pressi della ex strada statale 35 dei Giovi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma sociale che coinvolge mille esuberi. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti. “Sono qui non solo per testimoniare la mia vicinanza ai lavoratori ma - spiega il primo cittadino per comunicare che ho chiesto a Regione Lombardia un tavolo urgente per discutere questa situazione e come ricollocare queste persone. E’ giusto fare chiarezza per dire a tutti i lavoratori quale sarà il loro futuro.”

